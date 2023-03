En rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, svarer, at påstanden er ”en bevidst provokation” fra Ruslands side.

- Rusland ønsker at skræmme sit eget folk for at retfærdiggøre angrebet på et andet land og den voksende fattigdom efter år med krig, siger han.

Ruslands statslige nyhedsbureauer skriver, at russiske styrker er i kamp med den ukrainske sabotagegruppe.

Det fremgår ikke, hvor mange ukrainere der deltager i aktionen. Men ifølge nyhedsbureauet Tass har de infiltreret to landsbyer og taget gidsler.

Det er ikke første gang, at der fra russisk siden meldes om ukrainske sabotører, der krydser grænsen.

FSB oplyste i december, at en sabotagegruppe bestående af fire ukrainere var blevet ”likvideret”, da de forsøgte at trænge ind i regionen Brajansk.