USA opfordrer Iran til at undersøge mystiske angreb på pigeskoler

Der har været meldinger om hundredvis af tilfælde af åndedrætsbesvær blandt skolepiger i hele landet de seneste tre måneder.

En talsmand for den iranske regering sagde søndag, at man formoder, at der er tale om bevidste angreb mod landets pigeskoler. Motivet skulle være et ønske om at få skolerne lukket.

Mindst ti pigeskoler har været mål i det seneste formodede angreb onsdag. Syv af dem ligger i den nordvestlige by Ardabil, mens tre ligger i hovedstaden Tehran.