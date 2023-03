Orbáns parti støtter ungarsk ja til de nordiske Nato-bejlere

Ungarn og Tyrkiet er de eneste af de 30 Nato-lande, der mangler at ratificere aftalen om Sverige og Finland som nye medlemmer af forsvarsalliancen.

Danmark ratificerede aftalen allerede den 5. juli sidste år. Det samme gjorde Norge, Island og Canada.

Senere har alle Nato-lande undtagen Ungarn og Tyrkiet fulgt trop.

Det har dog hele tiden været ventet, at Ungarn i sidste ende ville give grønt lys til Sverige og Finland. I sidste uge sagde Viktor Orbán da også, at det er Ungarns ønske, men at der blot var brug for at debattere emnet yderligere.