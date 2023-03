Norske officerer er sortlistet af FN for seksuel udnyttelse

Seks norske officerer er blevet sortlistet af FN for blandt andet at have gjort sig skyldige i seksuel udnyttelse i Sydsudan.

Det skriver det norske statslige medie NRK.

Officererne er dermed udelukket fra alle fremtidige FN-missioner.

NRK kunne i november sidste år fortælle, at syv norske officerer på FN-mission i Sydsudan blev undersøgt for blandt andet at købe sig til seksuelle ydelser og tage kvinder, som de havde mødt på bar, med ind i deres lejr.

Onsdag skriver NRK så, at seks officerer er blevet sortlistet af FN. Det fremgår af et brev fra FN-sekretariatet til den norske FN-delegation.

Norge har sendt officerer til Sydsudan for at bidrage til FN’s fredsbevarende mission om at beskytte civile - blandt andet mod seksuelle overgreb.