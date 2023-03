Vodka, tv-reklamer og klassisk cellomusik er en usædvanlig cocktail, men for Kremls mægtigste mand har den haft den helt rigtige smag.

Der har længe været gisnet om omfanget af den formue, præsident Vladimir Putin og hans nærmeste kreds har opbygget siden slutningen af 1990’erne. Flere nye afsløringer giver et kig bag kulisserne i det maskineri, som både har bidraget til at skabe en formue, af eksperter anslået til over 100 mia. dollars, mens det samtidig søger at skjule ethvert spor af rigdommen.