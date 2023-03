Lukasjenko glæder sig til at se sin gamle ven Xi under besøg

Forud for turen hyldede Kina sit ”modstandsdygtige og omfattende” strategiske partnerskab med Hviderusland.

I et interview med det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua sagde Lukasjenko, at han ser frem til at mødes med sin ”gamle ven” Xi.

Han roste også Kinas holdningsdokument om fred i Ukraine og kaldte det ”et vidnesbyrd om landets fredelige udenrigspolitik”.

- Ikke et eneste problem i verden kan i dag løses uden Kina, sagde Lukasjenko til Xinhua.

Xi Jinping har talt med Vladimir Putin adskillige gange, siden krigen i Ukraine brød ud i februar sidste år. Det samme gør sig ikke gældende for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Lukasjenko er en nær allieret af Putin og har støttet den russiske invasion af Ukraine.