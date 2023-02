Tvist om atomvåben i vejen: Finland udskyder Nato-afstemning

De vil kun stemme for Nato-medlemskab på betingelse af, at det finske parlament sikrer, at Finland ikke på noget tidspunkt i fremtiden - som medlem af Nato - tillader atomvåben på finsk territorium.

Desuden må udenlandske styrker ikke stationeres permanent i Finland.

- Jeg anser det største problem ved medlemskabet for at være, at Finland ikke længere er frit for kernevåben, siger Johannes Yrttiaho under en tale i det finske parlament ifølge TT.

Det finske parlament er tirsdag eftermiddag i fuld gang med at diskutere landets eventuelle medlemskab af forsvarsalliancen.