Kort før meldingen fra Moskva oplyste det russiske forsvarsministerium, at to droner var styrtet ned i det sydlige Rusland.

- Det ukrainske regime forsøgte at bruge droner til at angribe civil infrastruktur i Krasnodar og Adygea. Dronerne blev neutraliseret af elektroniske krigsenheder, oplyser det russiske forsvarsministerium.

Rusland har under krigen anklaget Ukraine for at stå bag adskillige droneangreb mod militær infrastruktur.

Fredag i sidste uge var det præcis et år siden, at russiske styrker invaderede nabolandet Ukraine og skød gang i krigen. Den har siden da udviklet sig til at være den største væbnede konflikt i Europa siden Anden Verdenskrig.