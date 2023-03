Sergey når kun lige at åbne for det eneste vindue i kælderen. Så sker det. Granaten fra de russiske stillinger slår ned med en sådan kraft, at alle instinktivt træder nogle skridt tilbage. Ingen er i tvivl om, at denne gang er det helt tæt på. 30 sekunder senere vælter Jyllands-Postens chauffør sammen med en lokal beboer, Sveta, stakåndet og med store øjne ind fra fortrappen.