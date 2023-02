Macron varsler lukning af franske militærbaser i Afrika

Han tilføjer, at Frankrigs fokus vil være på at træne og skaffe udstyr til lokale soldater, ligesom fransk militær i højere grad end tidligere vil bistå de afrikanske styrker med de udfordringer, de måtte have.

Fransk militær har allerede trukket sig ud af Mali og Burkina Faso efter flere års forsøg på at bekæmpe militante grupper i de to afrikanske lande.

Landet fjernede sine tropper fra Mali sidste år. De sidste franske soldater forlod landet i det nordvestlige Afrika i august efter næsten ti års tilstedeværelse.

Og så sent som i slutningen af januar i år meddelte Frankrigs militær, at man ville trække sine tropper ud af Burkina Faso inden for en måned.

Beslutningen blev truffet efter en anmodning fra militærjuntaen i Burkina Faso. Cirka 400 soldater skulle forlade landet.