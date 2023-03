Spionerne var gode, men efterretningstjenesten var bedre.

Sådan udlagde chefen for den australske nationale efterretningstjeneste det forleden, da han meddelte, at tjenesten har optrevlet et særdeles omfattende spionnetværk i landet.

»Vi overvågede dem. Vi kortlagde deres aktiviteter. Nu er de fortid,« sagde Mike Burgess, chefen for Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), den australske pendant til Politiets Efterretningstjeneste, ved en briefing.