EU-chef rejser til London i slutspurt om nordirsk toldaftale

Aftalen sikrede, at der ikke blev etableret en hård grænse mellem Nordirland og Irland. Den betød samtidig, at Nordirland fortsat ville være underlagt nogle af de regler, der gælder for EU’s indre marked.

Tvisten om protokollen hænger sammen med, at Nordirland er en del af Storbritannien, men geografisk deler den irske ø sammen med Irland.

Og Irland er stadig medlem af EU.

Irland er derfor omfattet af EU’s toldregler og produktstandarder. Varer skal således tjekkes for, om de lever op til EU’s regler og standarder, inden de føres ind i Irland og dermed EU’s område.

Storbritannien og Nordirland ønsker ikke, at der etableres en hård grænse mellem Nordirland og nabolandet Irland. Dette bunder i den konflikt, som i årtier prægede forholdet mellem de to lande.