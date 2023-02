Australsk professor er befriet efter bortførelse i Papua Ny Guinea

De to, der søndag er blevet løsladt sammen med Barker, er papuanere.

ABC skriver, at der siden bortførelsen for en uge siden har været forhandlinger og et komplekst sikkerhedssamarbejde mellem politi og forsvarspersonale i Papua Ny Guinea og regeringerne i Australien og New Zealand.

Ifølge ABC var Barker og de andre fra hans hold i Papua Ny Guinea for at forske i historisk migration til Australien.

I et opslag på Facebook skriver premierminister Marape, at de tre er blevet løsladt efter en hemmelig operation, og at den krævede løsesum ikke er blevet betalt.

Han oplyser ikke yderligere om, hvordan gidslerne er kommet fri.

- Til kriminelle: Der er ingen profit i kriminalitet. Vi takker gud for, at liv er blevet beskyttet, skriver han i opslaget, hvor han også sender en undskyldning til gidslernes familier.