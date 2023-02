Politi finder ligdele af savnet model i køleskab i Hongkong

Fire personer er blevet anholdt for drabet på en model og influencer i Hongkong, efter at dele af hendes lig blev fundet i en lejlighed i den delvist selvstyrende by.

Det oplyser det lokale politi.

Den 28-årige Abby Choi blev meldt savnet i tirsdags.

Lørdag oplyser politiet, at hendes ben er blevet fundet i et køleskab i en lejlighed i landsbyen Lung Mei.