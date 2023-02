Russisk rumkapsel kommer strandede astronauter til undsætning

Den russiske rumfartsadministration Roscosmos besluttede at sende MS-23 til rumstationen for at erstatte MS-22.

Det var meningen, at MS-23 skulle opsendes med mandskab om bord, men på grund af omstændighederne blev den opsendt uden mandskab.

Det betyder, at Rubio, Petelin og Prokopjev kommer til at være i rummet i et år i stedet for seks måneder.

MS-22 ventes at forlade rumstationen og sætte kurs mod Jorden i slutningen af marts uden mandskab.

Der er i øjeblikket fire andre astronauter på ISS. De ankom i oktober sidste år som en del af en mission for SpaceX.

I næste uge ventes fire andre astronauter at slutte sig til dem. Det er en amerikaner, en emirataraber og to russere. De er også en del af en SpaceX-mission.