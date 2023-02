Den franske præsident, Emmanuel Macron, skal besøge Kina til april.

Han vil med besøget opfordre Kina til at ”hjælpe os med at lægge pres på Rusland” for at ende krigen i Ukraine.

Det siger han lørdag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Annonceringen af besøget kommer, dagen efter at Kina fredag opfordrede Rusland og Ukraine til at indgå i fredsforhandlinger.