Mudder gør det svært at finde savnede efter newzealandsk cyklon

Adspurgt om sandsynligheden for at finde de savnede i live svarer han, at eftersøgningsforholdene er ”meget vanskelige”.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Det er meget udfordrende for vores eftersøgningshold og for lokalsamfundet. Samtidig er det vores ansvar, og vi vil udføre disse eftersøgninger efter bedste evne, siger han til mediet 1 News.

Ken Cooper fortæller videre, at den mest udfordrende del af operationen er mængden af mudder.

- Det er meget udfordrende for vores folk, både for vores eftersøgningshold og vores redningshunde, siger han.

I Hawke’s Bay er der udstedt et nyt risikovarsel for oversvømmelser, efter at kraftig regn har ramt området natten til lørdag, skriver Reuters.