EU enes om tiende sanktionspakke på årsdag for russisk invasion

Der har op til årsdagen været forhandlet mellem særligt Polen og Italien ifølge nyhedsbureauet Reuters. De to lande har været uenige om, hvor stramme sanktionerne på gummiimport skulle være.

- Sammen har EU-landene indført de mest kraftfulde og omfattende sanktioner nogensinde for at hjælpe Ukraine med at vinde krigen, skriver EU-formandskabet.

EU-formandskabet går på tur hvert halve år. Sverige fik formandskabet 1. januar og giver det 1. juli til Spanien. Danmark får formandskabet 1. juli i 2025.