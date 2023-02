Zelenskyj forstår ikke kinesisk fredsplan: Hvad er bag ordene?

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, er glad for, at Kina byder ind i diskussionen om vejen til at sikre fred i Ukraine, siger han torsdag på et pressemøde.

Han er dog stadig lidt usikker på, hvad Kinas 12 standpunkter for en fred betyder i praksis, siger han:

- Alene det, at Kina er begyndt at snakke om Ukraine, er godt. Nu udestår spørgsmålet: Hvad ligger der bag ordene?