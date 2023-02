Briterne forbyder eksport af militære reservedele til Rusland

Med sanktionerne bliver det forbudt for britiske virksomheder at eksportere reservedele til fly, radioudstyr og andre elektroniske komponenter, som kan bruges i den russiske militærindustri.

Derudover indfører briterne sanktioner mod ledende ansatte i det russiske atomkraftselskab Rosatom, i Ruslands to største forsvarsvirksomheder og i fire russiske banker.

- Ukraine er i gang med at vende skuden i forhold til Rusland, men de kan ikke gøre det alene. Derfor må vi gøre mere for at hjælpe Ukraine med at vinde, siger James Cleverly.