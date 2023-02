Ukraine planlægger en modoffensiv i krigen mod Rusland.

Det siger Ukraines forsvarsminister på etårsdagen for Ruslands invasion, skriver nyhedsbureauet AFP.

- For et år siden var det svært for os at få tunge våben. I dag kan civiliserede lande se, at vi er Europas skjold mod øst.

- Der kommer til at være en modoffensiv. Vi arbejder hårdt på at forberede og sikre den, siger forsvarsminister Oleksii Reznikov.