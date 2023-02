Ungarn har ligesom Tyrkiet endnu ikke godkendt, at Sverige og Finland kan optages i Nato. Det er de eneste to lande, som ikke har givet endeligt grønt lys til svensk og finsk Nato-medlemskab.

I en udsendelse på ungarsk radio siger landets premierminister, at han har bedt sine partifæller i det højrenationale Fidesz-parti om at støtte en optagelse af de to nordiske lande i forsvarsalliancen.

Derudover siger Orbán, at man stadig bør lytte til Tyrkiets bekymringer om Sveriges eventuelle optagelse.

- Hvad angår Tyrkiet, er de også vores allierede. Derfor er vi nødt til at lytte til dem, siger premierministeren.