Så sent som tirsdag gik Prigozjin offentligt ud og kritiserede Rusland for ikke at levere tilstrækkelig ammunition til gruppen. Og tidligere har han kritiseret Ruslands ”monstrøse militære bureaukrati”.

Bureaukratiet bremser ifølge Wagner-lederen Ruslands offensiv i Ukraine.

Tilbage i januar påstod både Wagner-gruppen og Ruslands militær uafhængigt af hinanden at have indtaget saltminebyen Soledar i det østlige Ukraine.

Det fik Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til at påpege de interne uenigheder på den russiske side af krigen.

Bakhmut har ifølge analytikere ikke stor strategisk betydning for Rusland. Alligevel kæmper de russiske soldater ihærdigt for at indtage byen, som er blevet en symbolsk krigsskueplads.