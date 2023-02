Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, står hårdt på, at Rusland ikke skal have lov til at beholde noget som helst af det territorie, som det har vundet under krigen.

Vladimir Putin har derimod sagt, at han ikke vil opgive de regioner, som Rusland har annekteret med folkeafstemninger. Folkeafstemningerne har dog fået stor kritik internationalt for at være ulovlige.