I 2020 døde en kvinde af graviditet hvert andet minut

I regionen Central- og Sydasien er der dog sket markante fremskridt. Her er tallet faldet med 35 procent, og i Australien-New Zealand-regionen er den faldet med 16 procent.

Langt størstedelen af dødsfaldene sker i Afrika, syd for Sahara.

I 2020 var det omkring 70 procent af alle dødsfald relateret til graviditet eller fødsel, som skete i den del af verden. I flere lande var dødsraten mere end dobbelt så høj som gennemsnittet for resten af verden.

Unicefs administrerende direktør, Catherine Russell, siger i pressemeddelelsen, at ”for millioner af familier bliver fødselsmiraklet skæmmet af af mødredød”.

- Ingen mor bør skulle frygte for sit liv, mens hun bringer et barn til verden. Især ikke, når viden og redskaberne til at behandle nogle af de mest normale udfordringer eksisterer, siger hun.