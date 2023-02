Bare to dage efter at Rusland officielt meldte ud, at landet vil suspendere en aftale om atomvåben med USA, siger den russiske præsident, Vladimir Putin, i en tale, at landet vil have større fokus på produktion af atomvåben.

Ordene faldt under en tale op til den russiske helligdag ved navn dagen for fædrelandets beskyttere, som holdes torsdag. Det er dagen inden årsdagen for invasionen af Ukraine.