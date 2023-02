- De er klippefaste trods krigen i Ukraine, og de vil kunne modstå enhver test i en international situation under forandring, sagde Wang Yi forud for sit møde med Putin.

Wang Yi har også haft møder med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, og sekretæren for Ruslands magtfulde sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjej.

Ifølge en amerikansk avis har Kinas præsident, Xi Jinping, planer om at rejse til Rusland til et topmøde med Putin inden for de kommende måneder.

Det oplyser kilder til den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal.

Ifølge avisen skulle rejsen være et forsøg på at få gang i flerpartsforhandlinger om en fredsløsning i Ukraine.

Kinas udenrigsminister, Qin Gang, sagde i en tale i Beijing tirsdag, at Kina er dybt bekymret over konflikten i Ukraine, ”som risikerer at blive stadig mere afsporet”.