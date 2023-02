IS-brud får endeligt afslag på at vende hjem til Storbritannien

Under appelsagen har Begums advokater fremført, at hun som teenager blev groomet - altså lokket - af medlemmer af Islamisk Stat til at flytte til Syrien og gifte sig med en ældre mand.

De britiske myndigheder har svigtet ved ikke at efterforske dette, som i bund og grund er menneskehandel, mener advokaterne.

Det britiske indenrigsministerium har ifølge Reuters på den anden side understreget, at sagen mod Begum handler om national sikkerhed snarere end menneskehandel.