Eurojust, et mindre EU-agentur, som de færreste har hørt om, spiller hovedrollen i kampen for at placere et juridisk ansvar for den russiske invasion og de mange krigsforbrydelser begået i Ukraine.

I agenturets kontorer – symbolsk placeret over for den bygning, hvor ellers urørlige Ratko Mladic, ”Slagteren fra Srebrenica”, i 2017 modtog en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden – arbejder en gruppe teknikere lige nu på en nyskabende database, der skal blive russiske krigsforbryderes værste fjende.