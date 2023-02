Andrew Tates varetægtsfængsling er forlænget for tredje gang

For få dage siden kom det frem, at Tate har truet en kvinde med et stort søgsmål. 36-årige Tate forlanger, at kvinden, der anklager ham for voldtægt og menneskehandel, trækker sine beskyldninger tilbage.

Tates rækkevidde har ifølge nyhedsbureauet AFP skabt en ny problemstilling i britiske skoler.

Hans kvindenedsættende udtalelser vækker nemlig genklang hos nogle unge mænd, og derfor forsøger flere skoler ifølge nyhedsbureauet på forskellig vis at tage emnet op med eleverne.

- Meget af hans retorik beror på stereotyper om maskulinitet. Det er meget svært at udfordre, siger Natasha Eeles, der leder organisationen Bold Voices.