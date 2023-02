Kinas udenrigsminister Qin Gang siger desuden i en tale i Beijing, at Kina er dybt bekymret over konflikten i Ukraine, som risikerer at blive stadigt mere intensiveret og til og med blive ”afsporet”.

Han giver udtryk for, at Kina vil arbejde sammen med det internationale samfund for at opmuntre til dialog.

Ifølge AFP venter han, at Kina kommer til at lægge forslag ud til en politisk løsning.

Spændingerne omkring Ukraine er taget til, og i USA er der frygt for, at Kina vil begynde at forsyne russerne med våben - et år efter, de invaderede Ukraine.