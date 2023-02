Putins løfter om investeringer er tomme, vurderer forsker

- Hvis Putin siger, at der skal bygges 400 skoler, og et kritisk medie et år senere siger, der kun er bygget 137, så bliver historien bare kvalt. Det er meget nemt for Putin at love disse ting.

En af de ting, som Putin dog kan blive nødt til for alvor at arbejde på, er Ruslands samarbejde med Kina og Indien. To markeder, der ifølge Flemming Splidsboel Hansen er afgørende for den russiske økonomi.

- Uden kinesisk støtte vil Rusland ikke kunne fortsætte sin kurs, siger han.

Onsdag skal medlemmerne af de to kamre i det russiske parlament, Føderationsrådet og Statsdumaen, mødes.

Her bliver nogle af præsident Putins løfter formentlig vendt. Men ifølge Flemming Splidsboel Hansen vil fokus især være på krigen i Ukraine.