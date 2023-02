Vietnameser idømt 13 års fængsel for smugling af elfenben

En domstol i Vietnam har idømt en mand 13 års fængsel for at have indsmuglet næsten ti ton elfenben, horn fra næsehorn, skæl fra bæltedyr, løveknogler og andre dele fra truede dyrearter i Afrika.

Det oplyser myndighederne i Hanoi.

En domstol i den centrale kystby Da Nang fandt 33-årige Nguyen Duc Tai skyldig i smuglingen fra Afrika til Vietnam i 2021.