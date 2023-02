Ruslands farvel til atomaftale bekymrer ikke forsker

Der er ingen grund til bekymring over, at Rusland forlader en atomaftale med USA.

Det vurderer seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier.

Han peger på, at Rusland ikke har råd til at havne i et våbenkapløb med USA.

- Det vi skal huske på, er at russerne grundlæggende gerne vil have det her kontrolleret.