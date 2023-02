Rusland beskyldes for blodigt angreb under Putins tale

Kherson er en af fire ukrainske regioner, som Rusland under krigen har erklæret russiske efter folkeafstemninger, som Vesten har affejet og fordømt.

De tre andre regioner er Donetsk, Luhansk og Zaporizjzja.

De østlige regioner Donetsk og Luhansk ligger i Donbas. Putin hævder i sin tale tirsdag, at Donbas’ indbyggere har håbet på at blive befriet af Rusland.

- Vi gjorde vores bedste for at løse problemet fredeligt. Vi ventede tålmodigt og prøvede fredeligt at forhandle os ud af en svær situation. Men et helt andet scenarie blev udtænkt bag vores ryg, siger den russiske præsident.