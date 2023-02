Nato opfordrer Rusland til at genoverveje atombeslutning

Den beslutning bliver fra amerikansk side kaldt både uheldig og uansvarlig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer USA’s udenrigsminister, Antony Blinken.

- Meddelelsen fra Rusland, om at landet vil suspendere sin deltagelse, er dybt uheldig og uansvarlig. Vi vil følge nøje med for at se, hvad Rusland faktisk gør, siger Blinken.

Han understreger samtidig, at USA vil tage de fornødne forhåndsregler for at sikre sin egen og sine allieredes sikkerhed.

Meldingen fra Putin kom under en timelang tale i Moskva. Her sagde han også, at det er Vestens skyld, at der er krig i Ukraine.

Det er kategorisk forkert, slår Jens Stoltenberg fast.

- Kendsgerningerne står klart for alle. Der er ingen, der angriber Rusland. Det er Ukraine, der er et offer for angreb. Putin begyndte krigen, og det er Putin, der fortsat eskalerer krigen, siger generalsekretæren.