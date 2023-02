22/02/2023 KL. 06:45

Russisk spionskib forsøgte at kortlægge kritisk infrastruktur i Nordsøen

Rusland spionerer aktivt imod kritisk infrastruktur i et forsøg på at forberede sabotageaktioner, siger hollandsk efterretningstjeneste. Med særlig interesse for vindmøller og internetkabler i Nordsøen.