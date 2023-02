Den åbenmundede økonom fra New York

Krugman er lige nu en af de økonomer, som synes, at den amerikanske centralbank godt kan slappe lidt af med rentevåbnet i krigen mod inflation.

Så han er ikke bange for at tale økonomerne i centralbanken midt imod, hvis det skal være, og han har heller ikke været bleg for at tale toppolitikere imod, når debatten handler om andet end økonomi.

Revsede Trump efte debat

Som under valgkampen om Det Hvide Hus i 2016 mellem den senere præsident Donald Trump fra Republikanerne og demokraten Hillary Clinton.

Under en tv-debat sagde Trump til Clinton:

»Hvis jeg vinder, vil jeg få justitsministeren til at få en særlig anklager til at undersøge situationen, fordi der aldrig tidligere har været så meget bedrag og så mange løgne,« sagde den senere præsident Donald Trump under debatten.

Derpå truede han med, at han vil sætte hende i fængsel.

Det fik Krugman på banen:

»Lad os gøre det helt klart: En præsidentkandidat lover, at han vil fængsle sin modstander, hvis han vinder. Alt andet er sekundært,« konstaterede Paul Krugman.

Han er barnebarn af jødiske immigranter fra Brest-Litovsk og gift med Robin Wells. Parret bor i Princeton, New Jersey.

/ritzau/