Putin i tale: Rusland suspenderer atomaftale med USA

Putin henviser til den såkaldte Ny Start-aftale, der blev underskrevet af USA og Rusland i 2010. Aftalen trådte i kraft i 2011.

Aftalen blev i 2021 forlænget med yderligere fem år, umiddelbart efter at Joe Biden havde overtaget posten som amerikansk præsident.

I aftalen er der blandt andet fastsat et loft for, hvor mange atomvåben de to lande må have. Der er også en aftale om løbende inspektioner.

Rusland har den største samling af atomsprænghoveder. Landet menes at have i alt omkring 6000 af slagsen.