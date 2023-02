Fra talerstolen i Gostinyj Dvor-palæet fremlagde præsident Vladimir Putin det næste års politiske retning i Rusland.

Det skete foran den russiske elite, militærfolk og politikere, som var samlet i det gamle palæ i Moskvas midte, præcis et år efter at Rusland anerkendte de to separatistrepublikker i Donetsk og Luhansk, og få dage før etårsdagen for den russiske invasion af Ukraine.