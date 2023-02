Budskaberne var langtfra så aggressive og vidtrækkende som frygtet, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag formiddag i en stor tale i Moskva udstak den fremtidige kurs for Rusland i Ukraine og på den globale scene.

Mange i Vesten havde frygtet, at Putin umiddelbart inden årsdagen på fredag for den russiske invasionskrig i Ukraine ville bruge talen til at eskalere den blodige konflikt ved at udstede en egentlig krigserklæring, som kunne udstyre præsidenten i Moskva med helt nye redskaber til en militær oprustning i Ukraine.