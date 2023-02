Løkke om nye sanktioner: Hele Iran-politikken bør gentænkes

- Der er ikke rigtigt meget godt at sige om Iran. Jeg har i dag talt for, at vi skal genbesøge hele den europæiske Iran-politik.

- Tiden er kommet til at træde et halvt skridt tilbage og diskutere bredere, hvad Europas strategiske situation er over for Iran, i stedet for som nu at angribe det stykvis, siger udenrigsministeren.

De nye tilføjelser til listen af sanktioner rammer to institutioner og 32 personer, herunder to iranske ministre.

Det betyder, at der nu er sanktioner mod i alt 33 institutioner og 196 individer. De bliver blandt andet nægtet indrejse i EU og får indefrosset deres midler.

Blandt de nye på listen er også et medlem af den magtfulde revolutionsgarde, som er en del af den iranske hær.