Nyt skælv på 6,3 har rystet region mellem Syrien og Tyrkiet

Jordskælvet skete i flere kilometers dybde ved grænsen til Syrine lidt efter klokken 17 lokal tid (klokken 18 dansk tid). Øjenvidner i Antakya siger, at redningsmandskab løb rundt for at se, om nogen var kommet noget til.

Muna Al Omar, der bor i byen siger, at hun var i et telt på en parkeringsplads i den centrale del af Antakya, da hun mærkede skælvet.

- Jeg troede, at jorden ville åbne sig til en afgrund under mig, siger hun grædende, mens hun holder sin syvårige søn i armene.

- Kommer der nu nye efterskælv? spørger hun.