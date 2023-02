Bidens besøg i Ukraine kan dog provokere Kina, vurderer Flemming Splidsboel Hansen, fordi det understreger, at USA er indstillet på at engagere sig i krigen også på længere sigt.

I den senere tid er der opstået gnidninger mellem netop USA og Kina. Blandt andet på baggrund af udtalelser fra USA’s udenrigsminister Antony Blinken.

Han sagde i søndags i et interview med den amerikanske tv-station CBS, at Kina overvejer at give Rusland våben til brug i krigen i Ukraine. Det afviser Kina.

- Det er USA og ikke Kina, der uophørligt sender våben til slagmarken, siger Wang Wenbin, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium.

- Vi opfordrer USA til at tage et oprigtigt kig på landets egne handlinger og gøre mere for at dæmpe situationen, arbejde mod fred og dialog og stoppe med at bebrejde andre og sprede falske oplysninger, fortsætter han.