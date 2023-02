Rusland blev varslet om Bidens besøg i Kyiv

Jake Sullivan lægger desuden vægt på, at besøget er af en helt særlig karakter. Især fordi det er første gang, en amerikansk præsident har besøgt en hovedstad i et land i krig, hvor det amerikanske militær ikke har kontrolleret den vigtigste infrastruktur.

- Det har været et stort logistisk og sikkerhedsmæssigt arbejde i den amerikanske regering for at kunne gennemføre besøget med en acceptabel risiko, siger Jake Sullivan.

Sikkerhedsrådgiveren fortæller også, at der på trods af det store arbejde stadig var en risiko ved besøget, men at præsidenten betragtede det som vigtigt at gennemføre besøget op til etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.