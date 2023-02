Zelenskyj: Kinesisk alliance med Rusland vil udløse verdenskrig

- Jeg kan se en mulighed for, at Kina laver en pragmatisk vurdering af, hvad der kommer til at ske. Fordi hvis Kina allierer sig med Rusland, kommer der en verdenskrig. Det tror jeg også, at Kina er klar over.

Forholdet mellem Kina og Rusland er senest kommet på tale efter udtalelser fra den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Blinken sagde søndag i et interview med den amerikanske tv-station CBS, at Kina overvejer at give Rusland våben til brug i krigen i Ukraine.

Det har mandag fået Kina til at reagere.