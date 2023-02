20/02/2023 KL. 19:00

Bidens historiske rejse presser Putin. Men han vidste besked

Bidens overraskende besøg mandag i Kyiv var historisk. Men det kan samtidig få Putin til at anlægge en endnu hårdere linje over for Vesten i den tale, som han ventes at holde tirsdag, og som en russisk tv-station mandag igangsatte en nedtælling til.