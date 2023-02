Sådan narrede Biden alle og sneg sig ind i Kyiv i al hemmelighed

Sammen besøgte de et monument for faldne ukrainske soldater.

Side om side med den ukrainske præsident lovede Joe Biden fortsat støtte til Ukraine fra både USA og det øvrige Vesten.

»Da Putin iværksatte sin invasion for næsten et år siden, troede han, at Ukraine var svag, og at Vesten var splittet. Han troede, at han kunne holde længere tid end os. Men han tog fuldstændig fejl,« sagde Joe Biden under besøget.

Han tilføjede, at »Putins invasionskrig er slået fejl«, og at både Ukraine og demokratiet består, selv om mange for et år siden frygtede, at Kyiv skulle falde.

Joe Bidens visit blev mødt med stor glæde hos præsident Zelenskyj, der på den fælles presseseance kaldte besøget for »et ekstremt vigtigt tegn på støtten til ukrainerne«. Han understregede samtidig, at den demokratiske verden er nødt til at »vinde den historiske kamp.«

»Dette er det det vigtigste besøg i historien i forholdet mellem USA og Ukraine,« sagde Zelenskyj.

Biden mindede i sin tale om, hvordan han og Zelenskyj for et år siden talte i telefon sammen under »den mørke nat«, da »russiske fly var i luften, og kampvogne var på vej«.

»Du fortalte mig, at du kunne høre eksplosioner i baggrunden. Det glemmer jeg aldrig,« sagde Biden til Zelenskyj.

Han lovede blandt, at USA vil donere endnu en militærpakke til en værdi af 500 millioner dollars. USA har allerede givet knap 350 mia. kr. i hjælp til Ukraine.

Den centrale del af den ukrainske hovedstad var under Bidens besøg af sikkerhedshensyn lukket helt af for biltrafik, og selv fodgængere var afskåret fra visse gader. En luftalarm lød i byen.

Amerikanske præsidenter har tidligere besøgt krigszoner, men dette besøg adskiller sig alligevel markant fra de andre og indebærer en langt større risiko. Under for eksempel de langvarige krige i Afghanistan og Irak har udstationerede amerikanske specialtropper været på plads til at beskytte præsidenter på besøg. Det er ikke tilfældet i Ukraine.

Biden har insisteret på, at USA vil fortsætte med at støtte Ukraine, »så længe« det er nødvendigt. Dette til trods for at støtten til det amerikanske engagement i krigen er aftagende i den amerikanske befolkning, og at der ikke inden for den nærmeste fremtid er udsigt til fredsforhandlinger for at afslutte den mest blodige konflikt i Europa siden Anden Verdenskrig.

For få dage siden blev det annonceret, at Joe Biden ville komme til Polen på et to-dages besøg her i begyndelsen af denne uge for at mødes med den polske præsident, Andrzej Duda.

Men besøget i Kyiv kommer som en kæmpe overraskelse og var af sikkerhedshensyn ikke annonceret. Tværtimod lød det i amerikansk presse først, at Joe Biden ville være i Polen fra i dag mandag til og med onsdag. Efterfølgende lød det blandt andet i den konservative avis The Hill, at Biden først ville lande i Polen tirsdag morgen.

Men nu viser det sig altså, at han lægger ud i Kyiv, hvor han til ydmygelse for Vladimir Putin, der mislykkedes med at indtage den ukrainske hovedstad i begyndelsen af invasionen, vandrer åbent rundt i gaderne med Volodymyr Zelenskyj. Dog, naturligvis, under et gigantisk sikkerhedsopbud.

Som Bidens besøg i Kyiv og efterfølgende Warzawa tirsdag - hvor han også er sat til at holde tale i den gamle by - understreger, er årsdagen for den russiske invasion blevet centralt for at vinde offentligheden og folks hjerter og sind. Dog ikke kun fra amerikansk side - men også fra den russiske.

Det forventes således, at Vladimir Putin tirsdag ligeledes vil holde en markant og vidtgående tale i det russiske parlament.

I Vesten er der voksende frygt for, at Putin vil bruge sin tale til at komme med en egentlig krigserklæring forud for en forventet russisk storoffensiv her i foråret. I Rusland bliver krigen stadig omtalt som en »særlig militær operation«. Hvis Putin erklærer krig, vil det udstyre den russiske præsident med helt nye redskaber til at opruste landets militære indsats.

Bidens besøg i både Ukraine og Polen kommer kort efter, at Natos forsvarsministre har mødtes i Bruxelles for at diskutere Ruslands formodede forårsoffensiv. Under mødet lovede både EU og USA mere militær støtte til Ukraine, herunder at styrke produktionen af artillerigranater og at styrke opbygningen af fremskudte våbenlagre i Nato-landene.

Artiklen opdateres løbende…