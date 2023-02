Joe Biden på dramatisk, overraskende visit i Kyiv

For få dage siden blev det annonceret, at Joe Biden ville komme til Polen på et to-dages besøg her i begyndelsen af denne uge for at mødes med den polske præsident, Andrzej Duda.

Men besøget i Kyiv kommer som en kæmpe overraskelse og var af sikkerhedshensyn ikke annonceret. Tværtimod lød det i amerikansk presse først, at Joe Biden ville være i Polen fra i dag mandag til og med onsdag. Efterfølgende lød det blandt andet i den konservative avis The Hill, at Biden først ville lande i Polen tirsdag morgen.

Men nu viser det sig altså, at han lægger ud i Kyiv, hvor han til ydmygelse for Vladimir Putin, der mislykkedes med at indtage den ukrainske hovedstad i begyndelsen af invasionen, vandrer åbent rundt i gaderne med Volodymyr Zelenskyj. Dog, naturligvis, under et gigantisk sikkerhedsopbud.