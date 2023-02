Kina: USA skal ikke blande sig i vores forhold til Rusland

- USA er ikke i position til at stille krav over for Kina.

- Kinas omfattende samarbejde med Rusland er baseret på, at der ikke opstår alliancer, konfrontationer eller angreb fra tredjeparter. Det her er en sag om suverænitet mellem to uafhængige lande, siger han ifølge Reuters.

Antony Blinken sagde søndag på amerikansk tv, at Kina overvejer at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine.

- Alt fra ammunition til selve våbnene.

- Vi har gjort det meget klart for dem, at det vil skabe seriøse problemer for os og i vores relation, lød det fra Blinken i interviewet på CBS.